خبير يكشف تأثير انخفاض الدولار على أسعار السيارات (فيديو)

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، إن سعرالدولار تراجع خلال الأيام القليلة الماضية إلى 38 جنيهًا بعدما اخطى خاجز الـ 60 جنيهًا خلال الأيام السابقة.

وأضلف "يعقوب"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن مشروع رأس الحكمة كان بداية قدوم الخير لمصر، حيث بدأت الاستثمارات تدفق على الدولة المصرية، وهذه دلائل على بداية انفراجه للازمة الاقتصادية

تأثير انخفاض الأسعار بالنسبة للسيارات المستوردة

وأوضح أن تأثير انخفاض الأسعار بالنسبة للسيارات المستوردة من المفترض ان ينعكس على بداية التعاقدات التي تحدث في ظل سعر الصرف الجديد للدولار بعد احتساب سعر التكلفة، مشيرًا إلى أن هناك انخفاض في أسعار السيارات بنسبة تتراوح ما بين 5 لـ15%.

ولفت إلى أن مصر لديها فائض في الأرز، وحل الأزمة الموجودة حاليًا الناتجة من حبس الأرز لدى بعض التجار، يكون من خلال شراء وزارة التموين الأرز من الفلاح مباشرة من خلال بنك الائتمان الزراعي، وبالتالي لا يحدث أزمة في سعر الأرز .