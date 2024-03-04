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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أمطار رعدية.. تقلبات جوية تضرب السعودية حتى غدًا الثلاثاء

طقس السعودية
طقس السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة تسبقها رياح نشطة مثيرة للأتربة في عسير والباحة وجازان ومكة المكرمة حتى الرياض ورياح سطحية نشطة على الحائل والقصيم.

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تقلبات جوية تضرب السعودية 


وأضاف المركز، أن هناك تقلبات جوية من أمطار رعدية ورياح نشطة تستمر حتى غدًا الثلاثاء ونشاط للرياح مثيرة للغبار والاتربة على بعض المناطق بالمملكة وضباب على بعض الاجزاء المرتفعة من مناطق عسير والباحة.

حركة الرياح جنوبية شرقية 


وتابع، تكون حركة الرياح على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي والاوسط  وتكون شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي ويصل ارتفاع الامواج إلى مترين على الجزء الجنوبي من نصف متر إلى مترين،مما يؤدي الى ارتفاع أمواج السواحل وجريان السيول.

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