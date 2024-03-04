الإثنين 04 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عامر حسين: اتحاد الكرة لم يحصل على أي عروض بخلاف السعودية لاستضافة الكأس

كأس مصر
كأس مصر

أكد عامر حسين المشرف العام على لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يحصل على أي عروض من الدول الأوروبية لاستضافة نهائي كأس مصر.

إقرأ أيضًا..

txt

ميكالي: كفة الأهلي أرجح في نهائي كأس مصر

وتابع حسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه"+90" على قناة النهار: "لم نمتلك أي عروض أخري من أجل إقامة نهائي كأس مصر، في بلد اخري غير السعودية".

وأضاف عامر حسين: "كان من المهم أن يتم خوض نهائي كأس مصر خارج القاهرة، من أجل الحصول على بعض الأموال التي تساعد الاتحاد وتنعش خزينته".

مواد متعلقة

منح عادل إمام جائزة زعيم الفن العربي.. ونجله: بنشكر الشعب السعودي

المخمل يبرز أنوثة أيتن عامر

رئيس المحكمة الدستورية يستعرض 20 مبدأ ثوري حصنت الحقوق والحريات

ياسر إدريس: اجتماع مرتقب للجنة الأولمبية لإعداد خطة التطوير الشامل وملف أولمبياد باريس 2024

مدبولي: نحرص على ترجمة توصيات "الحوار الوطني" إلى برامج عمل

العرب لن ينسوا المجازر الصهيونية فى فلسطين

الخماسي الحديث يعلن قائمة الدول المشاركة في بطولة التحدي

«ميدار» و«ماونتن فيو» يفتحان حساب بنكي ضامن «Escrow Account» لمشروع «ALIVA» فى مدينة مستقبل سيتى
الجريدة الورقية