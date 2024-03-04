عامر حسين: اتحاد الكرة لم يحصل على أي عروض بخلاف السعودية لاستضافة الكأس

أكد عامر حسين المشرف العام على لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يحصل على أي عروض من الدول الأوروبية لاستضافة نهائي كأس مصر.

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وتابع حسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه"+90" على قناة النهار: "لم نمتلك أي عروض أخري من أجل إقامة نهائي كأس مصر، في بلد اخري غير السعودية".

وأضاف عامر حسين: "كان من المهم أن يتم خوض نهائي كأس مصر خارج القاهرة، من أجل الحصول على بعض الأموال التي تساعد الاتحاد وتنعش خزينته".