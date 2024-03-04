تعرضت ربة منزل للإصابة ، بإصابات بالغة إثر مشاجرة مع جيرانها أثناء دفاعها عن أطفالها لقيامهم بالتشاجر معهم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

قطع في الأنف ..إصابة ربة منزل بجروح بالغة علي يد جيرانها بسبب دفاعها عن أطفالها أثناء مشاجرة بشبين القناطر



وجرى نقل المصابة لمستشفى بنها الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتى أمرت بإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال المصابة والاستعلام عن حالتها الصحية وسرعة ضبط المتهمين والاستعلام عن التقرير الطبي للمصابة.



وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بإصابة ربة منزل تدعي انعام. م، 36 سنة إصابات بالغة منها جروح بالوجه والظهر وقطع الأنف، أثناء دفاعها عن أطفالها لتشاجر جيرانهم معهم، تحرر محضر بالواقعة وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لضبط الجناه وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.



وفي سياق متصل لقيت ربة منزل مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع بمسكنها بمنطقة السقيلي بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية اثناء تركيبها ستارة، حرى نقل الجثة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بدفن المتوفاة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاة.

مصرع ربة منزل اثر سقوطها من الطابق الرابع في الخصوص

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطارًا من شرطة النجدة يفيد مصرع ربة منزل تدعى بدور. س، 30 سنة ربة منزل اثر سقوطها من الطابق الرابع من شرفة مسكنها بدائرة قسم شرطة الخصوص.

انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين من التحريات أن المتوفاة أثناء تركيبها ستارة بشرفة مسكنها من الطابق الرابع سقطت مما أدى إلى إصابتها بكسور متفرقة ونزيف بالمخ أودى بحياتها وجرى نقلها لمستشفى الصحة النفسية بالخانكة.

وأفاد أهل المتوفاة، أنه لا توجد شبهة جنائية بالواقعة وحرر محضر بالواقعة وصرحت جهات التحقيق بالدفن.