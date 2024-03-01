Fisker توقف العمل على نماذج السيارات الكهربائية الجديدة

أعلنت شركة Fisker عن خططها المستقبلية جنبًا إلى جنب مع الأرباح الأولية لعام 2023 والربع الرابع، ولا يبدو الأمر رائعًا بالنسبة للشركة المصنعة للمركبات الكهربائية. وتخطط الشركة لتسريح 15% من قوتها العاملة – ما يقرب من 200 شخص – مع تحولها من نموذج البيع المباشر للمستهلك إلى نموذج الشريك الموزع. توقف الشركة جميع الاستثمارات في الطرازات القادمة ولن تستأنف إلا في حالة الشراكة مع شركة تصنيع سيارات أخرى.

ارتفعت إيرادات الشركة في الربع الرابع إلى 200.1 مليون دولار من 128.3 مليون دولار في الربع الثالث. ومع ذلك، كان هامش الربح الإجمالي سلبيًا بنسبة 35 بالمائة، وخسر 1.23 دولارًا للسهم الواحد. كما تم إنتاج 10,193 وحدة من سيارتها الكهربائية الوحيدة في السوق، وهي Ocean SUV، ولكن تم تسليم 4,929 مركبة.

قدمت شركة صناعة السيارات محورها لأول مرة إلى نموذج شريك الوكيل في يناير، وتدعي أنها تلقت اهتمامًا من 250 وكيلًا عبر أمريكا الشمالية وأوروبا، إلى جانب 13 اتفاقية موقعة. وقال هنريك فيسكر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فيسكر، في بيان: "نحن ندرك أن الصناعة دخلت فترة مضطربة وغير متوقعة". "مع هذا الفهم واستخلاص الدروس المستفادة من عام 2023، وضعنا خطة لتبسيط الشركة بينما نستعد لعام صعب آخر. وقمنا بتعديل توقعاتنا لعام 2024 لتكون أكثر تحفظًا مما كانت عليه في عام 2023." وتخطط الشركة لتسليم ما بين 20.000 إلى 22.000 طراز Ocean في جميع أنحاء العالم.

يتفاوض Fisker حاليًا مع "شركة تصنيع سيارات كبيرة" للاستثمار والإنتاج المشترك للمركبات الكهربائية المستقبلية. وهذا يعني أن إنتاج المركبات المعلن عنه مسبقًا، مثل سيارة Alaska EV الصغيرة المزودة بحاملات أكواب ضخمة ومساحة مخصصة لقبعة رعاة البقر، سيتم تعليقه إلى أجل غير مسمى. خططت شركة Fisker في الأصل لبدء إنتاج سيارة بيك آب Alaska EV في أوائل عام 2025.