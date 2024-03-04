الكومي: حماية حكامنا سبب تعيين أجانب لقمة الأهلي والزمالك

تحدث إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن الشكل المنتظر للدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة، والشكاوى ضد التحكيم.

وقال إيهاب الكومي في تصريحات ببرنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "من وجهة نظري لابد أن يكون هناك موسم استثنائي لكي نرحم اللاعبين من الإصابات العديدة وأيضا تلاحم المواسم تؤثر سلبا على اللاعبين".

وتابع: "النظام الجديد المقترح للدوري نظام جيد بحيث 9 أندية من القمة يلعبون على جولة التتويج بالبطولة، مثل نظام دوري المحترفين الذي أثبت نجاحه في المنافسة القوية".

وعن الشكاوى من التحكيم أوضح الكومي: "نوصل كل الشكاوى للجنة الحكام، الخطأ التحكيمي موجود في كل بلاد العالم ومن المنتظر تواجد حكام كبار في مباريات دوري المحترفين خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "كنا مصرين في البداية إن التحكيم المصري يكون موجود في نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك بناء على الظهور المميز للحكام المصريين سواء في أمم أفريقيا أو المباريات الكبرى، لكن نتحدث عن مباراة أهلي وزمالك وخارج مصر والتذاكر نفدت بشكل كامل لذلك الضغط أكبر وأصبح هناك تشكيك بسبب تسريب أسماء الحكام المطروحة، وبالتالي كان لابد حماية حكامنا في وقت التشكيك، والكل أجمع بالفعل على الاستعانة بحكام أجانب في تلك المباراة".

وعن مستحقات روي فيتوريا قال: "استعجلنا المستشار القانوني لاتحاد الكرة، ليرسل رده علينا هل فيتوريا له حق أم لا في مستحقات متأخرة ولو له حق نرسل له كل حقوقه ولم يكن لديه حق وقتها في اللجوء إلى فيفا".

وواصل: "نقبل النقد ولكن لا نقبل التجريح.. اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار، محدش هيرضي الناس كلها".

واختتم بالحديث عن غلق التعليقات على صفحة اتحاد الكرة: "افتح التعليقات يوم وخلينا نجرب هتلاقي 90% تجريح وعدم نقد بناء هنبقى عايزين فريق عمل عشان يفلتر التعليقات".