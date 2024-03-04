موقف وسام أبو علي من نهائي كأس مصر بالسعودية

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اشتكي من شد خفيف في العضلة الخلفية ولكن فرص تواجده في نهائي كأس مصر أكبر من فرص غيابه.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك فحص طبي للاعب الفلسطيني صباح اليوم الإثنين، بعدما خرج من مران الفريق أول أمس السبت".

وأضاف أمير هشام: "موقف محمود كهربا مرهون بموقف وسام أبو علي، واللاعب قد يكون خارج الحسابات حال جاهزية المهاجم الفلسطيني والسفر مع الفريق"