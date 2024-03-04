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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موقف وسام أبو علي من نهائي كأس مصر بالسعودية

وسام أبو على
وسام أبو على

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اشتكي من شد خفيف في العضلة الخلفية ولكن فرص تواجده في نهائي كأس مصر أكبر من فرص غيابه.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك فحص طبي للاعب الفلسطيني صباح اليوم الإثنين، بعدما خرج من مران الفريق أول أمس السبت".

وأضاف أمير هشام: "موقف محمود كهربا مرهون بموقف وسام أبو علي، واللاعب قد يكون خارج الحسابات حال جاهزية المهاجم الفلسطيني والسفر مع الفريق"

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