أيمن يونس: الأهلي فريق خطير لكن فرص الزمالك كبيرة في الفوز بكأس مصر

أكد أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق أن الوقت مازال مبكر للحكم على تجربة البرتغالي جوزية جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : نادي الزمالك أبرم تعاقدات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة .. عبدالله السعيد لاعب كبير وصفقة جماهيرية ولديه دوافع لتقديم الكثير للنادي.

وأشار إلى أن الزمالك يضم عناصر تجعل فرصه أكبر في الفوز بكأس مصر وأنه متفائل للغاية للفريق، وهناك تفاصيل تصنع الفارق والاهلي فريق خطير ولديه اسماء كبيرة لا يستهان بها.