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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عامر حسين: الدور الأول من الدوري يحسم الفرق المشاركة إفريقيًا

عامر حسين
عامر حسين

أكد عامر حسين المشرف العام على لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن مباراة الأهلي وإنبي في موعدها يوم 15 مارس الجاري، حتى هذه اللحظة.

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وتابع حسين خلال برنامجه على قناة النهار: "المباراة لم تؤجل حتى الآن، ولكن اذا طلب حسام حسن مدرب المنتخب تأجيل مباراة الأهلي وانبي، سنقوم بتأجيلها لمصلحة المنتخب". 

واختتم عامر حسين:  "الدور الأول ستكون هي الفيصل في ترشح الأندية المصرية للبطولات الإفريقية، ولكن بعد انتهاء كل الفرق من خوض مباريات الدور الأول".

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