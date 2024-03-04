رغم وفاته.. ظهور ممُيز لـ "مصطفى درويش" فى مسلسل كامل العدد +1

بلفتة إنسانية، حرص صناع مسلسل "كامل العدد + 1" علي تكريم الفنان “مصطفى درويش”، الذي رحل عن عالمنا في مايو الماضي، بعد مشاركته في الجزء الأول من المسلسل.

مشاهد وصورة لمصطفى درويش:

شارك الفنان الراحل “مصطفى درويش”في الجزء الأول من المسلسل، فى دور"عمر" طليق “دينا الشربينى”، وبعدها يتزوج من “بدرة” وتنتهى الأحداث بحملها منه .

هنا قرر صُناع المسلسل تكريمه وظهور صورته فى مشاهد بـ “البرومو” بدًلا من تبديله بممثل آخر، وقرروا إنهاء شخصية «عمر» في الأحداث بالوفاة.

ظهرت صورة “مصطفى درويش” بشريط حداد أسود، فى بوسترات المسلسل ، تظهر فى أحداث الجزء الثاني والدة “عمر” التي تقوم بدورها الفنانة ميمي جمال وهى مرتدية اللون الأسود.

يظل اسم "عمر" فى الجزء الثانى من المسلسل، بسبب تسمية المولود الجديد الذى تُرزق به “دينا الشربيني” بنفس الأسم، وهو ما يعطى مساحة لتكريم الممثل الراحل مصطفى درويش.

قالت السيناريست “رنا أبو الريش” مؤلفة المسلسل عن هذا الظهور: "فكرة وضع صورة مصطفى درويش على بوستر مسلسل "كامل العدد +1"، تعود لكل طاقم العمل... كلنا مفتقدينه الحقيقة وغيابه مأثّر فينا نفسياً،الموضوع اتعالج درامياً، ومفيش ممثل تاني هيعمل دوره".

يذُكر أن مسلسل "كامل العدد +1" تدور أحداثه في إطار اجتماعى لايت، حيث يواجه الزوجان دينا الشربيني،شريف سلامة مشاكل جديدة خاصة بابنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالاً لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى.

المسلسل من بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، ميمى جمال، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى.