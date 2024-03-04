ميكالي: أنتظر جلسة حسام حسن لترتيب الفترة المقبلة

أكد روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أن حسام حسن وإبراهيم حسن من أساطير الكرة المصرية.

وقال في حواره عبر برنامج كورة كل يوم :"أرحب للغاية بتوليهما تدريب منتخب مصر وسيكون هناك تنسيق بيننا وجلسة للترتيب للفترة المقبلة".

وودع منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم من ثمن النهائي بعد الخسارة أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية 7-8 بركلات الترجيح إثر تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، على ملعب لوران بوكو في سان بيدرو.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا، اعتذر فيه للجماهير بعد إخفاق منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والخروج المبكر.

تعيين حسام حسن مدرباً لمنتخب مصر

ثم أعلن اتحاد الكرة تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا لروي فيتوريا، وسبق لحسام حسن التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 3 مرات في أعوام 1986 و1998 و2006.

ويعاون حسام حسن في الجهاز الفني كل من إبراهيم حسن كمدير للمنتخب وطارق سليمان كمدرب عام وأحمد الكاس كمدرب مساعد ووليد بدر كإداري على أن يتم اختيار مدرب حراس المرمى.