الإثنين 04 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يتعاقد مع إياد العسقلاني نجم روستوف الروسي

إياد العسقلاني
إياد العسقلاني

كشف رضا سيكا، نجم الإسماعيلي والزمالك السابق حقيقة انتثال إياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي الحالي والإسماعيلي السابق إلى النادي الأهلي خلال الميركاتو القادم.

إقرأ أيضًا..

txt

إيهاب جلال يمنح لاعبو الإسماعيلي راحة قبل مواجهة المقاولون

وقال رضا سيكا في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع على قناة المحور":"إياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي الحالي والإسماعيلي السابق سينضم إلى الأهلي في الانتقالات الصيفية القادمة".

كان وقد أعلن النادي الإسماعيلى انتقال إياد العسقلاني إلى روستوف الروسي رسمياً بعد اجتيازه الكشف الطبي، ليتم تفعيل بنود العقد المتفق عليه مع مجلس الإدارة برئاسة المهندس نصر أبو الحسن.

وتابع: "مدير التعاقدات بالنادي الأهلي رفقة محمود كهربا لاعب الفريق اجتمعا بـ إياد العسقلاني في الإمارات منذ 15 يومًا والأمور تمت بشكل نهائي".
وأكمل: "حزنت على رحيل إياد إلى الأهلي بتلك الطريقة، وكنت أتمنى أن يدخل الأهلي من الباب الكبير والتعاقد مع اللاعب بشكل رسمي من النادي الإسماعيلي".

وأتم: "إياد سينجح بشكل كبير في الأهلي وهو لاعب مختلف وسيقدم أداء متميز مع الفريق".

مواد متعلقة

الأهلي يفوز على هليوبوليس في دوري السلة

الأهلى المصرى وماستركارد يطلقان بطاقة دورى أبطال أوروبا الائتمانية

هل يغيب وسام أبو علي عن قمة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك؟

مواعيد اختبارات ناشئي جمباز الأهلي

نهائي الكأس.. بعثة الزمالك تغادر إلى السعودية غدا لمواجهة الأهلى

الأهلي يبدأ الإعداد لنهائي كأس مصر

موعد مباراة الأهلى والزمالك في كأس مصر بالسعودية

الجريدة الورقية