الأهلي يتعاقد مع إياد العسقلاني نجم روستوف الروسي

كشف رضا سيكا، نجم الإسماعيلي والزمالك السابق حقيقة انتثال إياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي الحالي والإسماعيلي السابق إلى النادي الأهلي خلال الميركاتو القادم.

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وقال رضا سيكا في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع على قناة المحور":"إياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي الحالي والإسماعيلي السابق سينضم إلى الأهلي في الانتقالات الصيفية القادمة".

كان وقد أعلن النادي الإسماعيلى انتقال إياد العسقلاني إلى روستوف الروسي رسمياً بعد اجتيازه الكشف الطبي، ليتم تفعيل بنود العقد المتفق عليه مع مجلس الإدارة برئاسة المهندس نصر أبو الحسن.

وتابع: "مدير التعاقدات بالنادي الأهلي رفقة محمود كهربا لاعب الفريق اجتمعا بـ إياد العسقلاني في الإمارات منذ 15 يومًا والأمور تمت بشكل نهائي".

وأكمل: "حزنت على رحيل إياد إلى الأهلي بتلك الطريقة، وكنت أتمنى أن يدخل الأهلي من الباب الكبير والتعاقد مع اللاعب بشكل رسمي من النادي الإسماعيلي".

وأتم: "إياد سينجح بشكل كبير في الأهلي وهو لاعب مختلف وسيقدم أداء متميز مع الفريق".