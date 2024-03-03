كيفية استخدام ChatGPT وCopilot وGemini AI

من الأفضل التعامل مع روبوتات الدردشة الرائدة اليوم للمستخدم اليومي - ChatGPT من OpenAI، وCopilot من Microsoft، وGemini من Google - كمدرسين أو مساعدين بدلاً من مكاتب المعلومات.

سبب الأهمية: يعد البدء في استخدام أي من هذه الأدوات أمرًا سهلاً، ولكن معرفة متى وكيف تحصل على أفضل النتائج منها قد لا يزال أمرًا صعبًا.

الصورة الكبيرة: تم تصميم روبوتات الدردشة الثلاثة هذه لإنشاء المحتوى وتحريره وتلخيصه.

يعمل ChatGPT بشكل جيد لمعظم المهام. يتمتع برنامج Gemini من Google بإمكانية الوصول إلى المزيد من المعلومات المحدثة وفي الوقت المناسب ويعتبر برنامج Copilot هو الأفضل لمهام العمل.

يمكن أن تساعدك Chatbots في كتابة سيرتك الذاتية، أو إنشاء وصفة أساسية باستخدام المكونات الموجودة في ثلاجتك، أو تلخيص المقالات الطويلة، أو تحويل النص إلى عروض تقديمية، أو إنشاء مسارات للعطلات.

كما أنها رائعة لإثارة الإبداع أو مكافحة كتلة الكتاب. حتى أن بعض الأشخاص يستخدمونها للمساعدة في التواصل مع أطفالهم.

بين السطور: معظم الإصدارات المجانية من برامج الدردشة هذه جيدة بما فيه الكفاية. ولكن إذا كنت ترغب في الاستفادة من المزيد من الميزات، فيمكنك الاشتراك في أي منها مقابل حوالي 20 دولارًا شهريًا.

Copilot هو ChatGPT، ولكن مع إمكانية الوصول إلى جميع البيانات الموجودة في التقويم ورسائل البريد الإلكتروني والمحادثات والمستندات والاجتماعات وكل شيء آخر يُعرف باسم Microsoft Graph (إذا كنت تستخدم Microsoft 365).

يتيح لك Gemini Advanced تلخيص المحتوى أو إنشاء محتوى جديد من Gmail ومستندات Google وGoogle Drive. ويمكنك تجربتها مجانًا لمدة شهرين.

بينما يمتلك ChatGPT متجر GPT خاصًا به، يتيح لك Copilot دمج المكونات الإضافية من جهات خارجية مثل Shopify أو OpenTable أو Kayak، بينما يتيح لك Gemini استخدام ملحقات مثل Google Flights وGoogle Hotels.

كيف يعمل: يمكنك الوصول إلى ChatGPT وCopilot وGemini على الويب.

يحتوي كل من ChatGPT وCopilot على تطبيقات مجانية على iPhone وAndroid، لكن Gemini من Google متاح فقط كتطبيق على Android.

يُطلق على الطلب الذي تقدمه أو السؤال الذي تطرحه على Copilot أو Gemini أو ChatGPT اسم المطالبة.

يجب أن تكون المطالبات محددة ويمكن أن تتضمن طلبات للردود بنبرة معينة، أو لجمهور معين، أو حتى عدد محدد من الكلمات.

على سبيل المثال، "اشرح لي النظرية النسبية في 100 كلمة. تصرف كعالم ودود وأجب كما لو كنت في العاشرة من عمري."

حقيقة ممتعة: أظهرت الدراسات أنك ستحصل على نتائج أفضل إذا كنت مهذبًا.

التحقق من الواقع: جميع روبوتات الدردشة التوليدية الحالية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي عرضة لإنتاج معلومات غير دقيقة وأكاذيب تاريخية، تُعرف باسم "الهلوسة".

لقد كان الويب مليئًا بالمعلومات الخاطئة منذ بدايته، لكن خوارزميات محرك البحث تتحسن تدريجيًا في إظهار مصادر أكثر موثوقية لنا.

تعيدنا Chatbots بضع خطوات إلى الوراء نظرًا لأنها بطبيعتها مصممة لاختلاق الأشياء.

إن الثقة التي ستقدم بها روبوتات الدردشة هذه معلومات مضللة من بين معلومات أخرى أكثر موثوقية يمكن أن تكون مثيرة للقلق.

من المحتمل أن يتم استخدام أي مطالبات تدخلها لتدريب روبوتات الدردشة هذه، مما يعني أنه يجب عليك توخي الحذر الشديد فيما يتعلق بالتفاصيل الشخصية الحساسة ومعلومات العمل السرية. إذا قمت بالدفع للاشتراك، فإن بعض الخدمات ستبذل المزيد من الجهد لاحترام خصوصيتك. تقول Google إن المحتوى الشخصي الخاص بك من Workspace لن يتم استخدامه لتدريب نموذج Gemini أو مشاهدته بواسطة المراجعين البشريين حتى في الإصدار المجاني.

ما هو التالي: لن يتمكن الذكاء الاصطناعي قريبًا من الإجابة على الأسئلة وإنشاء المحتوى أو تلخيصه فحسب، بل سيكون قادرًا أيضًا على التصرف نيابة عنك - وهو أمر مثير ومرعب في نفس الوقت.