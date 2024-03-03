وصفات تخلصك من الكرش

يهتم الكثيرون بإنقاص الوزن من أجل صحة أفضل، حيث إن التخلص من الدهون الزائدة يساعد على الوقاية من احتمالات الإصابة بالعديد من الأمراض. بحسب ما جاء في تقرير نشره موقع "Money Control"، فإن هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن يساعد تناولها بشكل يومي في إنقاص وزن الجسم عن طريق زيادة مستويات حرق دهون البطن، كما يلي.

1. الزبادي

بسبب محتواه العالي من الكربوهيدرات على شكل سكريات بسيطة يعد الزبادي وجبة خفيفة ممتازة لتزويد الطاقة. تساعد عناصره الغذائية، مثل اللاكتوز والغلاكتوز، على توفير الطاقة الطبيعية عند هضمها مما يمنح شعورا بالامتلاء.

2. الموز

يعتبر الموز من أفضل الأطعمة التي توفر الطاقة بسبب احتوائه على مستويات عالية بشكل طبيعي من البوتاسيوم والكربوهيدرات وفيتامين B6. كما أن الموز وجبة خفيفة رائعة بعد ممارسة تمارين الصباح الرياضية، بما يضيف الطاقة ويساعد على منع الشعور بالتعب.

3. زيوت طبيعية.

يوجد أيضًا خيار رائع آخر يمكن أن يحافظ على مستويات الطاقة ويُحسن استجابة الأنسولين، بل ويقلل الرغبة الشديدة في تناول الطعام. يمكن أن يسهم تناول مصدر للدهون الجيدة مثل زيت جوز الهند وزيت الزيتون والسمن الطبيعي في تحقيق تلك الأهداف.

4. مشروب قلوي دافئ

إن تناول مشروب قلوي يتكون من عشبة الليمون والنعناع والزنجبيل الطازج مضافًا إليه ماء دافئ يساعد على تحسين عملية الهضم، علاوة على أنه يوفر خصائص مضادة للأكسدة رائع.