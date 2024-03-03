منه عرفة بالاسود المجسم تستعرض أنوثتها

نشرت الفنانة الشابة منة عرفة مجموعة من أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

وبدت منة عرفة بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان قصير مجسم، بدون أكمام، ونسقت تحته شراب كولون شفاف، فيما انتعلت حذاء بكعب عال.

واختارت ترك خصلات شعرها مسندلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

منة عرفة

بدأت التمثيل للمرة الأولى من خلال مسلسل (السندريلا) مع المخرج سمير سيف في عام 2005، وشاركت بعدها في العديد من الأعمال السينمائية، منها: مطب صناعي، حلم العمر، البيه رومانسي، آخر كلام. وجيران السعد، كما شاركت في جميع مواسم سيتكوم راجل وست ستات.