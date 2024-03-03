الأحد 03 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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إتزان بالأسواق.. شعبة الخضراوات والفاكهة تكشف عن بشرى بشأن الأسعار (فيديو)

الخضروات
الخضروات

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة ، إن زيادة المعروض من الخضروات والفاكهة يتيح انخفاض أسعار السلع.

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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد بأسواق الفيوم

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شعبة الخضراوات والفاكهة تكشف سبب عدم شعور المواطن بانخفاض الأسعار (فيدية)

ليس لدينا أزمة في الخضراوات والفاكهة ولدينا اكتفاء ذاتي

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم "، والمذاع على فضائية "الحياة"، مساء اليوم، "انخفاض أحد السلع يساهم في انخفاض باقي السلع الاخرى تباعا ، مؤكدا :" ليس لدينا ازمة في الخضراوات والفاكهة ولدينا اكتفاء ذاتي ".

وأردف: "سعر الطماطم وصل سعره من ٤ لـ ٦ جنيها للكيلو ، وسعر البصل من ١٠ لـ ١٢ في الجملة "، مشيرا إلى أن الثوم بدء يدخل الأسواق وهناك زيادة من المعروض ، وداخلين على مواسم زراعية كبيرة هتحدث اتزان في الاسواق .

وتابع  نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة: "محدش يقلق والمنتجات الزراعية فيها وفرة كبيرة جدا، ولو الأسعار معجبتكوش الجأوا للمنافذ الثابتة والمتحركة.

 

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