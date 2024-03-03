إتزان بالأسواق.. شعبة الخضراوات والفاكهة تكشف عن بشرى بشأن الأسعار (فيديو)

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة ، إن زيادة المعروض من الخضروات والفاكهة يتيح انخفاض أسعار السلع.

ليس لدينا أزمة في الخضراوات والفاكهة ولدينا اكتفاء ذاتي

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم "، والمذاع على فضائية "الحياة"، مساء اليوم، "انخفاض أحد السلع يساهم في انخفاض باقي السلع الاخرى تباعا ، مؤكدا :" ليس لدينا ازمة في الخضراوات والفاكهة ولدينا اكتفاء ذاتي ".

وأردف: "سعر الطماطم وصل سعره من ٤ لـ ٦ جنيها للكيلو ، وسعر البصل من ١٠ لـ ١٢ في الجملة "، مشيرا إلى أن الثوم بدء يدخل الأسواق وهناك زيادة من المعروض ، وداخلين على مواسم زراعية كبيرة هتحدث اتزان في الاسواق .

وتابع نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة: "محدش يقلق والمنتجات الزراعية فيها وفرة كبيرة جدا، ولو الأسعار معجبتكوش الجأوا للمنافذ الثابتة والمتحركة.