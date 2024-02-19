تشكيل مودرن فيوتشر أمام المقاولون العرب بالدوري

أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق لمواجهة المقاولون العرب بالدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: باسم علي، محمد ربيعة، علي الفيل، جوناثان نجويم

وسط: غنام محمد، عمرو السيسي، محمد صادق، علي زعزع، عبد الكبير الوادي

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، طارق طه، محمد محمود، محمد فاروق، خالد رضا، هشام عادل، احمد خالد كباكا، عمر وائل، علي ياسر

ويواجه بعد قليل وفي تمام الساعة الرابعة مساءً فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق المقاولون العرب على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة ال١٣ من عمر المسابقة المحلية.