حملة مسائية لرفع الاشغالات بشوارع مدينة نجع حمادى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا، اليوم الأحد، حملة مكبرة بمدينة نجع حمادى بالفترة المسائية، و ذلك بحضور احمد فريج نائب رئيس المركز، ومحمد حارث رئيس قسم الاشغالات بالوحدة المحلية وذلك لضبط الشارع النجعاوى.

استهدفت الحملة شوارع المدينة، خلف بنك القاهرة وشارع ٣٠ مارس والطريق السريع ومنطقة المجتمع الجديد وشارع ١٥ مايو وشارع التحرير، وذلك لرفع جميع الاشغالات وازالة المعوقات و الباعة الجائلين الغير ملتزمين المتواجدين بالشوارع الرئيسية والفرعية التى تعرقل سير الماره والسيارات.

حيث استمر العمل حتى الساعة الحادية عشر مساء، وذلك حفاظا على المنظر الجمالى والحضارى للمدينة.