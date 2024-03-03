للسنة الرابعة على التوالي.. تنسيقية شباب الأحزاب تستكمل جولات تدريبات المحليات

استكملت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جولاتها التدريبية في دوائر نوابها، للسنة الرابعة على التوالي، حيث تواجدت وحدة نادي المدربين بلجنة التقييم و التدريب هذا الأسبوع بمحافظة كفر الشيخ بدائرة النائبة هيام الطباخ، عضوة مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وذلك بحضور و تشريف اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، و السيد النائب عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ

استمرت الجولة التدريبية لمدة ثلاثة أيام بشكل مكثف، تضمنت عدداً من الموضوعات المهمة، حيث افتتح التدريب النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، بمحاضرتين بعنوان "الإدارة المحلية في الدستور و القانون" و "الادارة المحلية بين المشكلات و الحلول"

وفي اليوم الثاني، قدم النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، تدريبات بعناوين

"مهام المحليات و ادواتها الرقابية"

"التعامل مع شكاوي المواطنين"

و "مهارات التواصل "

واختتم البرنامج في اليوم الثالث النائب أكمل نجاتي ، عضو مجلس الشيوخ، بتدريب عن إدارة الحملات الانتخابية.

و قد شهد التدريب اقبال و حضور مبهج من شباب محافظة كفر الشيخ بحضور اعضاء التنسيقية الأستاذة صابرين حجازى أمين سر التدريب و ....*اعضاء لجنة التنظيم*

يأتي هذا في إطار حرص التنسيقية على تدريب الكوادر السياسية

ونقل خبرات أعضائها ونوابها للراغبين في العمل السياسي.