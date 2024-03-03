الأحد 03 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

دراسة تكشف فوائد مذهلة عن مركبات الفلافونول 

فوائد مركبات الفلافونول
فوائد مركبات الفلافونول

أثبت دراسة صينية حديثة، أن تناول مركبات الفلافونول قد يحسن الحالة الصحية و يخفض خطر الوفاة بالأمراض القاتلة.

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فوائد مركبات الفلافونول 

ووفقًا لما ذكره موقع "روسيا اليوم" ، خلصت نتائج الدراسة إلى أن تناول كميات كبيرة من مركبات الفلافونول وبصورة خاصة مركبات إيسورامنيتين (Isorhamnetin) وكايمبفيرول (Kaempferol) وميريسيتين (Myricetin) وكيرسيتين (Quercetin) قد تساعد على تقليل مخاطر الوفاة لأسباب عديدة من بينها مرض ألزهايمر والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية .

جدير بالذكر إن الخصائص المفيدة للفلافونول تقلل الالتهاب في الجسم، وتحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي، وتحسن وظيفة البطانة.

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