اتحاد المعلمين العرب يتعهد بتقديم كامل الدعم للفلسطينيين

عقد اتحاد المعلمين العرب برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين المصريين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اجتماعا مساء اليوم بالقاهرة، بمشاركة نقباء المعلمين بالوطن العربى، لبحث عددا من الملفات الهامة على رأسها تقديم كامل الدعم للأشقاء الفلسطينيين، فى ظل المجازر والانتهاكات التى يمارسها الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين العزل، خاصة فى مجال التعليم الذى تضرر نتيجة قصف العدوان الإسرائيلى للمنشآت التعليمية.

واستقبلت نقابة المعلمين المصرية نقباء المعلمين العرب ، ورؤساء ومسئولى المنظمات التعليمية بالدول المشاركة، على مدار اليومين السابقين، تمهيدا للجلسات التشاورية التى تعقد حاليا، لبحث تقديم الدعم من الاتحاد لكافة الدول الأعضاء بالوطن العربى.

وتعهد المشاركين فى اجتماع اتحاد المعلمين العرب ، بتقديم كامل الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين وخاصة الطلاب والمعلمين، فى مواجهة آلة القتل والدمار الإسرائيلية، التى تواصل حرق الأخضر واليابس وقتل الأبرياء، وتدمير المدارس والجامعات الفلسطينية.

ويواصل أعضاء الاتحاد اجتماعاتهم التشاورية صباح غد الاثنين بالقاهرة ، للخروج بعدد من التوصيات الهامة لدعم المعلمين والطلاب فى الوطن العربي..