الأحد 03 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

صدام محتمل بين الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية

الزمالك وفيوتشر
الزمالك وفيوتشر

تأهل فيوتشر إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد تحقيق فوز عريض على الهلال الليبي بخماسية نظيفة في الجولة الأخيرة من البطولة.
 

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فيوتشر يتقدم على الهلال الليبي في الشوط الأول

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فيوتشر يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية بعد اكتساح الهلال الليبي بخماسية


وصعد فيوتشر وصيفا المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة خلف المتصدر اتحاد العاصمة الجزائري بـ13 نقطة.

فيما تأهل الزمالك متصدرا مجموعته الثانية برصيد 13 نقطة خلفه أبوسليم الليبي بـ 9 نقاط.

وينتظر فيوتشر مواجهة متصدر المجموعة الثاني وهو الزمالك أو دريمز الغاني متصدر المجموعة الثالث برصيد 12 نقطة.

أما يلتقي المتصدر من المجموعة الأولى (اتحاد العاصمة) وصيف المجموعة الرابعة والتي تضم نهضة البركان المغربي المتصدر خلفه ستاد مالي الوصيف مع تبقي مباراة الجولة الاخيرة للفريقين، ويملك الأول 11 نقطة، أما ستاد مالي 10 نقاط.
 

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