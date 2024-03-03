الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فيوتشر يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية بعد اكتساح الهلال الليبي بخماسية

فيوتشر
فيوتشر

تأهل مودرن فيوتشر إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد اكتساح الهلال الليبي بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من البطولة.

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تامر مصطفى يعلن تشكيل مودرن فيوتشر أمام الهلال الليبي بالكونفدرالية

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تشكيل مودرن فيوتشر المتوقع أمام الهلال الليبي بكأس الكونفدرالية



أحرز علي زعزع الهدف الأول لصالح فيوتشر في الدقيقة 22 قبل أن يضيف محمد صادق ثاني الأهداف في الدقيقة 45. 

وفي الشوط الثاني، أحرز أحمد عاطف الهدف الثالث في الدقيقة 55 قبل أن يضيف حارس الهلال الهدف الرابع لفيوتشر بالخطأ في مرماه بعدما اصطدمت الكرة به التي أرسلت من تسديدة من الأيسر الكاميروني جوزيف نجويم لفيوتشر.

وفي الدقيقة 88 أحرز أحمد عاطف خامس الأهداف ليفوز فيوتشر بخماسية نظيفة.

تأهل فيوتشر إلى دور الثمانية، بعدما حل وصيفا في المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، خلف المتصدر اتحاد العاصمة، في المجموعة التي ضمت أيضًا سوبر سبورت الجنوب إفريقي والهلال الليبي.
 

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الجريدة الورقية