الأحد 03 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اتحاد العاصمة يهزم سوبرسبورت ويتأهل متصدرا لربع نهائي الكونفدرالية

اتحاد العاصمة
اتحاد العاصمة

فاز اتحاد العاصمة الجزائري على سوبر سبورت الجنوب إفريقي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على ملعب الأول في الجولة الاخيرة من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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فيوتشر يتعادل مع اتحاد العاصمة في الكونفيدرالية

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تشكيل مودرن فيوتشر المتوقع أمام اتحاد العاصمة الجزائري في الكونفدرالية



وتأهل اتحاد العاصمة إلى ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية متصدر برصيد 13 نقطة خلفه فيوتشر بفارق نقطتين.

أحرز عبدالرحمن باشا الهدف الأول في الدقيقة 26 قبل أن يدرك سوبر سبورت التعادل في الدقيقة 51 بعدما سجل ماتودزي هدف التعادل. 

قبل أن يسجل عبدالله كانو هدف التقدم لصالح اتحاد العاصمة في الدقيقة 76، وفي الدقيقة 89 تعرض زين الدين بلعبد للطرد.

وكانت المجموعة الأولى في كأس الكونفدرالية ضمت كل من اتحاد العاصمة الجزائري وفيوتشر وسوبر سبورت الجنوب إفريقي والهلال الليبي.

وتأهل اتحاد العاصمة متصدرا بـ13 نقطة خلفه فيوتشر بـ 11 نقطة، والهلال ثالثا برصيد 6 نقاط، أما سوبر سبورت متذيلا بـ 4 نقاط.
 

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