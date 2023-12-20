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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فيوتشر يتعادل مع اتحاد العاصمة في الكونفيدرالية

فريق مودرن فيوتشر
فريق مودرن فيوتشر

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة مودرن فيوتشر و اتحاد العاصمة الجزائري التي جمعت بين الفريقين اليوم على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.

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تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة اتحاد العاصمة بالكونفدرالية

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تشكيل مودرن فيوتشر المتوقع أمام اتحاد العاصمة الجزائري في الكونفدرالية

بدأ فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمود جنش

الدفاع: محمد ربيعة، محمد عبد السلام، باسم علي، محمود شعبان

الوسط: غنام محمد، محمد صادق ، محمد فاروق ، كجالي درامي، عبد الكبير الوادي 

الهجوم: مروان محسن

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة وإهدار الفرص على كلا المرميين خلال المباراة، إلا ان التعادل السلبي كان سيدًا للموقف حيث لم يتمكن أ منهما في هز الشباك.

بهذا التعادل يرفع فريق فيوتشر رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة، بفارق 3 نقاط عن فريق اتحاد العاصمة الذي يحتل صدارة المجموعة بـ10 نقاط.

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