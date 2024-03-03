غدًا.. محاكمة المتهم بالتخلص من زميله بالزيتون

تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، غدًا الاثنين، محاكمة المتهم بالتخلص من زميله في مقهى بمنطقة الزيتون، بسبب خلافات شخصية.

كشف أمر الإحالة في القضية رقم 7024 لسنة 2023 جنايات الزيتون أن المتهم في 14 أكتوبر 2023 قتل المجني عليه علي رزق، ص، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق ضغينة لسابقة الحط من قدره لما ضمره قبله أمام حشد بمحل عملهما، إذ تدبر السلاح أبيض “سكين” مسددا إليه طعنة قاتلة بيسار صدره لتحقيق قتله فأحدث به الإصابات التي أبانها الفرصة سانحة لتحقيق غرضه، والتي ما أن واتته بلقاء المجني عليه بمحل سكنهما حتى أجهز عليه التقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته