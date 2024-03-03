حصيلة إيرادات فيلم السيستم لأحمد الفيشاوي ونسرين طافش

حصل فيلم السيستم، بطولة النجوم طارق لطفي وأحمد الفيشاوي، على المركز السابع، بعدما حقق إيرادات أمس السبت، بلغت 20 ألفا و957 جنيها، في شباك تذاكر بمختلف دور العرض السينمائي.

تفاصيل فيلم السيستم

تدور أحداث فيلم “السيستم” في إطار اجتماعي مشوق، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوى، وطارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقي وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، والعمل من تأليف أحمد مصطفي وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى.

أبطال فيلم السيستم

يضم فيلم "السيستم" نخبة من النجوم، أبرزهم طارق لطفي، أحمد الفيشاوى، نسرين طافش، بسنت شوقي وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، والعمل من تأليف أحمد مصطفي وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى.