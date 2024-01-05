بيدرو جوميز لـ الوفد: الزمالك من أكبر الأندية الأفريقية ولم أتواجد مع أوسوريو لهذه الأسباب

فتح الإسباني بيدرو جوميز مدرب ريال بيتيس وفالنسيا الإسباني السابق قلبه لـ "الوفد" في حوار خاص تحدث فيه عن العديد من الأمور المهمة في الكرة المصرية بشكل عام وعن نادي الزمالك بشكل خاص ورأيه في التدريب بالمنطقة العربية.

وكان بيدرو جوميز المدرب المساعد للهلال السعودي سابقًا مرشح للتواجد في نادي الزمالك كمدرب مساعد مع المدرب الكولومبي السابق خوان كارلوس اوسوريو.

وأجاب جوميز عن العديد من التساؤلات الهامة التي تتعلق بأسباب عدم تواجده في الزمالك بجهاز أسوريو، وعن رأيه في الدوري المصري، وهل هناك إمكانية للتواجد في الدوري المصري كمدرب، وأخيرا تطرق في حديثه عن الدوري السعودي ورأيه في العرض السعودي المقدم لمحمد صلاح وامكانية رحيله عن ليفربول، وذلك بصفته مدرب مساعد للهلال السعودي سابقا.

واليكم نص الحوار ..

_ في البداية.. ما رأيك في الدوري المصري وهل لديك رغبة في تدريب أحد الفرق المصرية ؟

بالتأكيد الدوري المصري واحد من أفضل الدوريات في أفريقيا، وأعتقد أنه سيتطور كثيرا، نظرا لتواجد أكثر من نادٍ قوي.

بالتأكيد لا أمانع في تدريب أحد الفرق المصرية وهو تحدي وفرصة جيدة بالنسبة لي وأتمني أن يحدث ذلك في المستقبل.

_ ما رأيك في الزمالك وفترة قيادة أسوريو للفريق ؟

كانت فرصة جيدة لأوسوريو لتدريب الزمالك، فهو مدرب صاحب خبرة عالية وكان لديه القدرة علي قيادة الفريق.

أما عن فريق الزمالك فهو كما أقول دائما أحد أكبر الأندية في مصر بل وفي شمال أفريقيا.

وهو فريق مقاتل وينافس الأندية الكبيرة الاخري، وأعتقد إنهم سيصلون لمراحل كبيرة لأنهم الأفضل في أفريقيا.

_ تردد اسمك سابقا في التواجد مع أسوريو بجهاز الزمالك، ما التفاصيل ؟

من المثير للاهتمام بالنسبي لي أن يختارني أوسوريو لأكون معه في جهاز الزمالك، وهو شيء جيد أن يثق بي.

هناك بعض الأسباب التي منعت تواجدي معه، ولكن هذا ما حدث.

_ ما رأيك في الدوري السعودي والاستثمار في كرة القدم ؟

الدوري السعودي لديه استراتيجية لجلب لاعبيين جيدين، والاستثمار هناك في كل الأوساط، وأعتقد خلال 5 إلي 10 سنوات سيكونون قدوة في القارة الأسيوية.

المسؤولون هناك في السعودية يعرفون كيف يعملوا، وبات من الصعب علي باقي الدوريات منافستهم في هذا الاستثمار.

كل الدوريات في العالم سيصبح من الصعب مجاراتهم بإستثناء الدوري الإنجليزي والإسباني، هما فقط من يستطيوا منافسة الدوري السعودي.

_ حدثني عن تجربتك السابقة في الدوري السعودي ؟

تجربتي في المملكة العربية السعودية كانت الأولي لي في الدول العربية وأحببت البلد كثيرا، وكانت فترة جيدة جدا وإيجابية للغاية، والجميع هناك رائعون، اللاعبون والجهاز الفني وبالطبع تجربتي في الهلال هي الأفضل.

كنت في اكبر نادي وهو الهلال السعودي أحد افضل الأندية في آسيا، وفزنا بالدوري والكأس وقدمنا أداء مذهل.

- إذا كيف تري انتقال محمد صلاح للدوري السعودي ؟

الأمر يتعلق باللاعب، وعلى ما يريده، فهناك العديد من اللاعبين ينتقلون الأن للسعودية، ولكن الأهم ما يشعر به اللاعب.

ونصيحتي له يجب علي محمد صلاح النظر الي عمره والي ما يريده في هذا التوقيت قبل اتخاذ القرار بشأن العرض السعودي.