تسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن قواعد وشروط الترشح لانتخابات عضوية مجلس الأمة الكويتي، والمقرر انطلاقها 4 أبريل، وفتح باب الترشح غدا الاثنين.

وتفتح إدارة شئون الانتخابات في الكويت، باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة اعتبارا من غد الإثنين، ولمدة 10 أيام متتالية ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي.

وعلى من يريد الترشيح لعضوية مجلس الأمة من الناخبين مراعاة شروط الترشح وهي:

أن يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية. أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لهذا القانون. وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب. يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها. ألا يقل سنة يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية. ألا يكون سبق الحكم عليه بحكمٍ بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، ما لم يرد إليه اعتباره.

كيفية الحصول على طلب الترشيح:

يتقدم طالب الترشيح إلى إدارة شئون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ وذلك أثناء فترة الدوام الرسمي لاستلام طلب الترشيح الذى أعد لهذا الغرض.

يصطحب معه شهادة الجنسية الأصلية والبطاقة المدنية الأصلية.

كما يقوم طالب الترشيح بدفع مبلغ (50 دينار كويتي) كتأمين وذلك بمقر إدارة شئون الانتخابات عن طريق الكي نت (KNET) أو نقدا ويمنح إيصالا يفيد السداد.

ويخصص هذا المبلغ للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية إذا عدل المرشح عن الترشيح أو إذا لم يحز في الانتخابات عشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت له على الأقل، ولا يقبل طلب الترشيح إلا اذا كان مرفقا به ايصال دفع هذا التأمين.

يتوجه طالب الترشيح إلى مخفر الشرطة بمقر الدائرة الانتخابية خلال ساعات العمل الرسمي ليتم قيده في دفتر الترشيحات، وإن لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشيحه لاغيا.

للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر الشرطة الخاص بالدائرة المرشح بها، في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل .

أصحاب الوظائف العامة والعسكريين

وعلى من يريد ترشيح نفسه من أصحاب الوظائف العامة الوزراء ورجال القضاء، والنيابة العامة، وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات فلا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم.

وعلى من يريد ترشيح نفسه من العسكريين، منتسبي القوات المسلحة والشرطة، أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح.