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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ترتيب الدوري الألماني بعد فوز ليفركوزن على ماينز

ليفركوزن
ليفركوزن

يواصل باير ليفركوزن تقديم العروض القوية خلال الموسم الحالي، بعدما نجح في تحقيق الفوز على نظيره ماينز بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدوري الألماني لهذا الموسم.

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شاهد بالفيديو.. أهداف فوز باير ليفركوزن على ماينز


واستطاع ليفركوزن تحت قيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو تصدر مسابقة البونديسليجا، خاصة وأنه يرغب في التتويج باللقب خلال هذا الموسم.

 

ترتيب الدوري الألماني 
 

ترتيب الدوري الألماني

 

باير ليفركوزن بفوز على ماينز

فاز باير ليفركوزن على ماينز، بعدما سجل هدفًا سريعًا خلال المواجهة عن طريق جرانيت شاكا في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة.
بينما تعادل ماينز من خلال اللاعب دومينيك كوهر في الدقيقة السابعة من عمر المواجهة.
فيما نجح روبرت أندريش  في تسجيل هدف الانتصار لليفركوزن، كما شهدت المباراة قبل نهايتها تعرض لاعب ماينز جيسيك نيجانغام للطرد في الدقيقة 80، لتنتهي المباراة بانتصار ليفركوزن بنتيجة 2/1.

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