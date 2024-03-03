فودين يُدرك التعادل للسيتي أمام اليونايتد

أدرك فيل فودين هدف التعادل لفريقه مانشستر سيتي أمام نظيره اليونايتد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري.



جاء هدف فيل فودين في الدقيقة 56 من عمر الشوط الثاني والمباراة.

وكان ماركوس راشفورد قد تقدم لمانشستر يونايتد في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول من اللقاء، في المباراة التي يشهدها ملعب الاتحاد معقل السيتزين.

واستطاع راشفورد تسجيل هدف الشياطين الحمر من خلال تصويبة قوية لتسكن شباك الحارس إيندرسون، وذلك في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.



وكان إيريك تين هاج قد بدأ مانشستر سيتي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت - رافايل فاران - جوني إيفانز - فيكتور ليندلوف.

خط الوسط: سفيان إمرابط - كاسيميرو - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - أنتوني - ماركوس راشفورد.

يذكر أن قبل مواجهة الفريقين، فأن مانشستر سيتي يأتي في وصافة ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 59 نقطة، فيما يأتي اليونايتد المركز السادس برصيد 44 نقطة.