رمضان 2024.. شخصية ميمي جمال في "كامل العدد +1"

تخوض الفنانة ميمى جمال، ماراثون رمضان 2024 بمسلسل "كامل العدد +1"، الذي من المقرر عرضه خلال ماراثون دراما رمضان 2024.

شخصية ميمي جمال

حيث تجسد ميمي جمال دور والدة عمر الذى جسد دوره الفنان الراحل مصطفى درويش خلال أحداث الجزء الأول من العمل، وظهرت خلال بوستر المسلسل ترتدى أسود وفى خلفيتها صورة لدرويش بإشارة سوداء.

ميمي جمال

قصة المسلسل

تدور أحداث مسلسل "كامل العدد +1" في إطار اجتماعي لايت، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالاً لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2024.

أبطال المسلسل

مسلسل "كامل العدد +1" بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

من ناحية أخري، تشارك ميمي جمال فى مسلسل"العتاولة" الذى يخوض به أحمد السقا السباق الرمضانى المقبل 2024، ويعرض حصرياً على قناة Mbc مصر ومنصة shahid، ويعد من الأعمال المنتظرة فى شهر رمضان هذا العام.

وكشف البرومو عن دخول النجم أحمد السقا فى بعض الأزمات مع شخصيات معينة، حيث قال لصلاح عبد الله "واضح إن فى ناس مكتوب عليها الجرى"، كما أظهر البرومو عن دخول السقا فى صراع مع باسم سمرة، هذا بالإضافة إلى الكشف عن وجود قصة حب تجمع السقا وزينة حيث عرض عليها الزواج فى مشهد من مشاهد البرومو.

أبطال العتاولة

يشار إلى أن مسلسل "العتاولة" بطولة النجم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مى كساب، نهى عابدين، صلاح عبد الله، هدى الاتربى، ميمي جمال، محمد نجاتي، فريدة سيف النصر، مؤمن نور، حنان سليمان، مريم الجندى، أحمد كشك، صفوة، محمد التاجى ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.