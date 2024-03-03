فيلم وقت إضافي يحقق إيرادات صادمة في آخر ليلة عرض

حصل فيلم وقت إضافي، بطولة عمرو عبد الجليل، خالد الصاوي، باسم سمرة، على المركز العاشر بعدما حقق إيرادات ضعيفة أمس السبت، وقدرت بـ 5 آلاف و674 جنيها، في شباك تذاكر مختلف دور العرض السينمائي.

فيلم وقت إضافي

فيلم "وقت إضافي" فكرة محمد دياسطي، سيناريو وحوار رشاد رشدي، اخراج أسامة عمر ، وانتاج فيلم كرافت ، وبطولة خالد الصاوي، عمرو عبد الجليل، باسم سمرة، نسرين أمين، ياسر الطوبجي، عماد رشاد، إبرام سمير.

قصة فيلم وقت إضافي

وتدور أحداث فيلم وقت إضافي في قالب تشويقي حول ثلاثة نصابين يجتمعون في منتجع صحي للأثرياء، وهناك تتوالى المفاجآت.