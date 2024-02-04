أبطال فيلم وقت إضافي ينتظرون موعد عرضه بالسينمات

ينتظر أبطال فيلم وقت إضافي، موعد انطلاق عرضه في السينمات، حيث مقرر أن يعرض خلال شهر فبراير الجاري بجميع دور العرض السينمائي، ويضم نخبة من النجوم، أبرزهم: خالد الصاوي، عمرو عبدالجليل، باسم سمرة.

فيلم "وقت إضافي" فكرة محمد دياسطي، سيناريو وحوار رشاد رشدي، اخراج أسامة عمر ، وانتاج فيلم كرافت ، وبطولة خالد الصاوي، عمرو عبد الجليل، باسم سمرة، نسرين أمين، ياسر الطوبجي، عماد رشاد، إبرام سمير.

قصة فيلم وقت إضافي



وتدور أحداث فيلم وقت إضافي في قالب تشويقي حول ثلاثة نصابين يجتمعون في منتجع صحي للأثرياء، وهناك تتوالى المفاجآت.

وكانت آخر أعمال الفنان خالد الصاوي، فيلم ليه تعيشها لوحدك، وشاركه البطولة الفنان شريف منير، سلمى أبو ضيف.

تفاصيل فيلم ليه تعيشها لوحدك

تدور أحداث فيلم «ليه تعيشها لوحدك» بطولة خالد الصاوي وشريف منير، في إطار اجتماعي ودرامي، والأحداث حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث.

"ليه تعيشها لوحدك" من بطولة الفنان خالد الصاوي، الفنان شريف منير، ويضم العمل مجموعة من الفنانين، أبرزهم: سلمي أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية، وهو من تأليف أحمد عزيز، وإخراج حسام الجوهري .

فيلم ليه تعيشها لوحدك

تصريحات الفنان خالد الصاوي الأخيرة عن الزواج «شر لا بد منه»

أكد الفنان خالد الصاوي، أن منظومة الزواج شر لا بد منه، موضحًّا: "أنا اتجوزت وأنا عندي ٤٨ عامًا، بعض النظر صح أم خطأ، لأني فنان مش شبه الناس، وهو مجنون، والفنان مختلف قوي، والناس ترى آفاقا جديدة وحرية جديدة في الفنانين على الرغم من أن الناس تنتقدنا باستمرار إلا أنهم يحبوننا".

أضاف خالد الصاوي، قائلًا: "حياتي كانت متبهدلة قبل الجواز، وقررت معش في محراب الفن، وبعدين السعادة هي امرأة"، متحدثًا أيضًا عن مراحل الحياة الزوجية منذ فترة السيتينيات، وحتى تطورها مع مختلف الأجيال، وعن رأيه في الزواج، وكيفية تكوين حياة زوجية هادئة متوافقة مع طبيعة عمل الزوجين".

خالد الصاوي: الراحة هي أساس العلاقة في المنزل

نصح الفنان خالد الصاوي المتزوجين بأن الراحة هي أساس العلاقة في المنزل، وإن غابت هذه الراحة فإنه لا بد من الانفصال، مستعينًا بالآية القرآنية: "فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ".



أثني الفنان خالد الصاوي على دور المتحدة في فتح المجال لكثير من الشركات والمنتجين لتعمل معها في شراكة جاء لصالح المشاهدين، مؤكدًا أن الفترة الأخيرة شهد مجال الدراما تنوعًا كبيرًا في الأعمال المقدمة إضافة إلى تقديم أعمال وطنية تهدف لرفع الوعي لدى الجمهور.