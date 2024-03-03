اجتماع لوزير التعليم ومحافظ المنيا مع مديري الإدارات التعليمية

عقد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، اليوم الأحد ، إجتماعا مع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال زيارته للمحافظة ، بمديرى الإدارات التعليمية ؛ لإستعراض الإجراءات والقرارات المنظمة للعملية التعليمية ، ومتابعة انتظام الفصل الدراسى الثانى .

وفي مستهل اللقاء ، رحب محافظ المنيا ، بالدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مشيدًا بجهوده فى تطوير العملية التعليمية ، مؤكدا حرص الدولة المصرية على تطوير منظومة التعليم في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لخلق جيل جديد قادر على تحقيق جوانب التنمية الشاملة والتصدي للتحديات التي تواجه الوطن.

واضاف المحافظ ، أن المنيا تستهدف إنشاء مدارس جديدة ، فلديها عدد (١٨٤٧) مبنى مدرسى ، و(٣٢٧٤) مدرسة ، و(٢٩٤٨٤) فصل مدرسى ، مشيرًا المحافظ ، إلى أنه فى ظل مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة ، تم بناء وتجديد عدد (٢١٣) مدرسة ، وتابع المحافظ أنه فى ظل الإهتمام بالتعليم الفنى ، بإعتباره أحد سبل التنمية الشاملة ، وتحقيق رؤية مصر المستدامة ٢٠٣٠ ، هناك (١٥٧) مدرسة تعليم فني ، و(٤) مدارس تكنولوجيا تطبيقية ، ويجرى زيادة عددها إلى ( ٩) مدارس ، وتحويل عدد من المدارس الفنية الصناعية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية.

ومن جانبه ، أعرب الوزير عن سعادته بتواجده في محافظة المنيا ، مؤكدًا حرصه على حضور هذه اللقاءات ، والتي تعزز ضمان تحقيق أهداف العملية التعليمية على مستوى الجمهورية ، وأكد الوزير على أن أحد أهم أهداف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، هو تنمية قيم المواطنة والولاء والإنتماء ، لمواجهة أي أفكار متطرفة في مختلف المجالات ، مشيرًا ، إلى أنه يتم تنفيذ أنشطة متنوعة في هذا الإطار ، على مستوى ٤٤ قرية على مستوى الجمهورية ، تحت إشراف اللجنة العليا لتنمية الولاء والإنتماء والمواطنة.

وقال الوزير ، إن السياسة العامة للحكومة المصرية ، قائمة على التكامل بين الوزارات بعضها البعض ، مؤكدًا على أهمية تكامل وزارة التربية والتعليم مع وزارات الشباب والرياضة ، والثقافة، والأوقاف ، والكنيسة ، والتضامن الإجتماعي ، لكي تكون هناك حزمة من الأنشطة المتكاملة ، ينتج عنها مردود ناجح وقوي لتنمية الوعي والولاء والإنتماء لدى أبنائنا الطلاب.

وأشار الوزير ، إلى أنه في هذا الصدد، تم إضافة مادة القيم واحترام الآخر في المرحلة الإبتدائية ، مؤكدًا أيضا على أهمية ممارسة أبنائنا الطلاب للأنشطة ، من خلال اليوم الرياضي والثقافي والفني ، وإقامة الأنشطة والمسابقات الرياضية والثقافية ، بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة ، فضلًا عن التأكيد على توعية الطلاب بالمشروعات القومية للدولة المصرية.

وأكد الوزير أيضا ، على ضرورة الإهتمام بمعالجة صعوبات القراءة والكتابة عند الطلاب ، وخاصة فى مراحل التعليم الأولى قبل الصف الثالث الإبتدائي ، حتى لا يؤثر على مستواه الدراسي وتقبله للتعليم ، موضحًا أن صعوبة القراءة والكتابة ، هى أم الصعوبات التى تواجه المعلمين ، والقائمين على العملية التعليمية.

وأوضح الوزير، أن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة ؛ قائمة على ضمان الجودة ، والتى من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بتوفير جميع مصادر التعلم ، التى تساعد أبناءنا الطلاب في تحقيق كفاءة عملية التعليم والتعلم ، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.

حيث أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، على موقعها الإلكترونى المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني ، الذي يتضمن المواد التعليمية والتدريبية ، في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الإبتدائى حتى الثالث الثانوى ؛ لتقديم المواد الدراسية بأسلوب سهل مبسط والتدريب عليها.

وفي هذا الإطار ، وجه الوزير باطلاع موجهي المواد على هذه المواد التعليمية والتدريبية ، وإرسال تعليقاتهم ومقترحاتهم إلى الوزارة ، لكى يتم أخذها فى الاعتبار أثناء تطويرها وتحديثها ، واستعرض الدكتور رضا حجازي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطوير ، وضبط العملية التعليمية ، حيث شدد على مواصلة تفعيل الغياب الإلكتروني ، وحصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة ، وخاصة المرحلة الإعدادية والثانوية ، موجها بتفعيل محاضرات مجانية للطلاب للإستفادة والمساعدة على التحصيل.

كما وجه الوزير ، بمواصلة تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي في المحافظة ، من خلال اختيار أفضل المعلمين الأكفاء المتميزين بكل إدارة تعليمية ، واختيار أفضل المدارس بكل إدارة تعليمية ، تضم مدرجًا أو مسرحًا كقاعة تتناسب مع تلقي الطلاب للمجموعات ، واستعرض الوزير آليات تنفيذ فترات المشاهدة لقنوات مدرستنا ، والتى يتم شرح الدروس فيها من خلال أشهر المعلمين ، وبث هذه الدروس فى المدارس ، موجهًا بضرورة تعريف الطلاب بمواعيد فترات البث والمشاهدة ، والإعلان عنها في كل مدرسة .

وأشار الوزير إلى اهتمام رئيس الجمهورية بمبادرة "١٠٠٠ مدير مدرسة" وانتقاء شباب المعلمين وفق معايير محددة ؛ ليصبحوا مديرى المدارس ، موجهًا بالاهتمام بهم فى محافظاتهم ، ودعمهم وتذليل أي صعوبات قد تواجههم ، لكي يقوموا بأداء مهامهم على أكمل وجه وإحداث التطوير، مشيرا إلى انتقاء الدفعة الثانية ، من "مبادرة ١٠٠٠ مدير مدرسة" وفق معايير محددة.

كما تطرق الوزير ، للحديث حول مسابقة “٣٠ ألف معلم” مشيرًا ، إلى أن الإعلان عن المسابقة يتم حسب احتياج وسد العجز بكل مديرية ، ووفق التخصصات المطلوبة ، مضيفًا أنه تم تعيين ٥٤ معلمًا فى ضوء نسبة (٥%) من ذوى الهمم.

وفي إطار آخر، أشاد الوزير بانتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة ، وتأمين سير الامتحانات، موجهًا الشكر والتقدير للقائمين على الإمتحانات بالمحافظة ، كما أشاد الوزير بدور المحافظة فى اجراءات الإمتحانات، وتابع الوزير موجها قيادات التعليم بالمحافظة ، بأهمية تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، في التعامل مع ظاهرة الأمية.

مشيرًا ، إلى أن الشخص الأمى لديه خبرات حياتية ، تؤهله لتعلم القراءة والكتابة بسهولة من خلال المدخل التنموى ، والتأهيل فى محو الأمية ، موضحًا ، أن قضية الأمية تتمثل فى الإحجام والإرتداد عن تعلم القراءة والكتابة ، وشدد الوزير على دور المتابعة في الحفاظ على حسن سير العملية التعليمية ، موضحًا ، أنه تم تكليف ٤٥ متابعًا بمتابعة ١٥٠ مدرسة من مدارس المحافظة ، وقياس نسب الأداء التدريسي بها.

وفى ختام الإجتماع، أهدى محافظ المنيا للدكتور رضا حجازى درع المحافظة ، كما كرم الوزير والمحافظ الطالبة نورهان حمادة الحاصلة على المركز الأول ، فى مسابقة القرآن الكريم ، والطالبة نجلاء محمود حاصلة على المركز الثاني فى المسابقة ، والطالبة ريم عماد لحصولها على الطالبة المثالية على مستوى الجمهورية.

حضر الإجتماع، الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة ، والدكتور عيد عبد الواحد على درويش رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ، و خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات ، وحمدى مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.