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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كابو وقفة يقودان هجوم إنبي أمام الاتحاد السكندري

إنبي
إنبي

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي عن تشكيل النادي البترولي أمام الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

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ويقود هجوم إنبي الثنائي أحمد أمين أقفة ورفيق كابو، حيث يرغب المدرب سيد ياسين تحقيق الفوز أمام الاتحاد اليوم.

تشكيل إنبي أمام الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي
خط الدفاع: أحمد صبيحة - أحمد يوسف - أحمد كالوشا - محمد حامد - محمد حمدي
خط الوسط: مصطفى شكشك - أحمد العجوز - مصطفى دويدار
خط الهجوم: أحمد أمين قفة - رفيق كابو.
ومن المقرر انطلاق مواجهة إنبي أمام الاتحاد السكندري في السابعة من مساء الليلة.

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