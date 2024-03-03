جولة لوزير التربية والتعليم بمدارس المنيا

قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، فى إطار زيارته لمحافظة المنيا ، بتفقد عدد من المدارس ، لمتابعة انضباط سير العام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وانتظام العملية التعليمية.

وذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ ، وضم الوفد المرافق لوزير التربية والتعليم ، كل من ، الدكتور عيد عبد الواحد على درويش رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، و خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات ، ومحمود حجاج مدير الإدارة العامة للدعم والتواصل ، و حمدى مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وفي مستهل جولته ، تفقد الوزير مدرسة "المنيا الجديدة الرسمية للغات" التابعة لإدارة المنيا التعليمية حيث شهد الوزير حصة التربية الرياضية ، موجهاً معلمة التربية الرياضية ، بشرح أهمية التدريبات الرياضية ، ومدى الاستفادة من النشاط الرياضى ، وأهمية إدراك الطلاب للتأثير الإيجابي لكل تدريب على الجسم .

كما تفقد الوزير ، عدداً من قاعات رياض الأطفال ، ومعامل الحاسب الآلى والعلوم ، حيث أجرى الوزير حوارًا مع الطلاب حول استفادتهم من الدرس ، ووجه بإجراء التجارب العملية لمساعدة الطلاب على الفهم وتحقيق أكثر استفادة.

وبمتابعة عدد من الفصول أثناء الحصص الدراسية ، اطمأن الوزير على انتظام العملية التعليمية، داخل المدرسة ، وحرص على متابعة المستوى الدراسي للطلاب ، ومدى استفادتهم من المناهج التعليمية ، وأثنى الوزير على حضور الطلاب المتميز، والتفاعل الجيد مع معلمي المواد، والمستوى الجيد للطلاب .

وفي إطار حرصه على الإطمئنان على سير العملية التعليمية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ، توجه الوزير لتفقد مدرسة (WE) للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة المنيا الجديدة ، والتي يبلغ إجمالي عدد الطلاب بها ٤٤٧ طالبا وطالبة ، حيث شملت جولته تفقد عدداً من فصول وأقسام المدرسة ، ومتابعة انتظام الدراسة بالفصول ، وأجرى حوارًا مع عدد من طلاب المدرسة الذين أشادوا بالمدرسة ، والدور الحيوى والهام ، الذى تهدف إليه فى تنمية كافة مهاراتهم والجوانب المهنية الخاصة ، والتي تؤهلهم للإلتحاق بالعمل عقب التخرج.

كما حرص الوزير ، على تفقد معرض مشروعات الطلاب، حيث شرح الطلاب مشروعاتهم والتى تضمنت مشروع إنشاء موقع توظيف ، ومشروع سلة مهملات تعمل بتقنية كشف الحركة وسرعة الإستجابة وسهولة الفتح تلقائيا ، ومشروع قفاز للمعاقين، ومشروع للرى الإلكترونى "Outo Ri" ومشروع حذاء لمساعدة المكفوفين ، ومشروع مقوي اشارة للهاتف المحمول ، ومشروع نظارة لمساعدة المكفوفين.

وأكد الوزير ، على جهود الدولة المصرية لدعم التعليم الفني ، لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية المدربة لسوق العمل ، بإعتباره قاطرة التنمية ولدوره الفعال فى المساهمة ، فى كافة خطط وبرامج التنمية الإقتصادية، وأضاف الدكتور رضا حجازي ، أن الوزارة تسعى نحو زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف المحافظات ، بما يساهم في تحسين نوعية مُخرجات ومستويات ، المهارات الفنية والمهنية لطلاب التعليم الفني ، وتلبية احتياجات سوق العمل من المهن والتخصصات الجديدة ، والمساهمة في زيادة نسب التشغيل لخريجي هذه المدارس.