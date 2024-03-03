بعد دوره في "جولة أخيرة".. تكريم أشرف عبد الباقي في لندن

يحل النجم أشرف عبدالباقي والمخرجة مريم أحمدي ضيوفًا علي المركز الثقافي المصري بلندن يوم الثلاثاء المقبل في السادسة والنصف مساء.

تفاصيل تكريم أشرف عبد الباقي في لندن

تأتي هذه الندوة التكريمية لأبطال مسلسل جولة أخيرة بعد النجاح الكبير الذي حققوه الشهر الماضي، ويدير اللقاء الدكتور خالد علي مؤسس وذلك تحت رعاية السفير شريف كامل سفير جمهورية مصر العربية لدي المملكة المتحدة.

قصة مسلسل جولة أخيرة وأبطاله

مسلسل "جولة أخيرة" بطولة النجوم أحمد السقا وأشرف عبد الباقي وشاركهم البطولة كلا من أسماء أبو اليزيد وعلي صبحي ورشدي الشامي ومجموعة كبيرة من الفنانين، وهو من تأليف محمد ندا وإخراج مريم أحمدي.

شخصية اشرف عبد الباقي في مسلسل جولة أخيرة

قدم الفنان أشرف عبد الباقي خلال أحداث مسلسل جولة أخيرة شخصية “تامبي” المدرب الخاص لـ أحمد السقا والذي يساعده في عودته لحلبة الـ MMA

مسلسل "جولة أخيرة" مكون من 9 حلقات وبدأ تصويره بالعاصمة اللبنانية بيروت مطلع شهر أغسطس الماضي بعد عام كامل من التحضيرات والتعاقد مع النجوم المشاركين.