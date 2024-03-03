اختيار جامعة سوهاج لتنفيذ مشروع مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة

افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، مركز خدمة الطلاب ذوي الاعاقة بالجامعة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بنشر ثقافة الإتاحة والدمج لتحقيق المساواة بين الطلاب بالتعليم الجامعي، وتفعيلاً ليروتوكول التعاون بين الجامعة وهيئة «امديست» الأمريكية، لتقديم كل أوجه الرعاية للطلاب ذوي الإعاقة، بحضور كلاً من الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، المحاسب اشرف القاضي امين عام الجامعة، كوينسي ديرمودي مدير برنامج منح الجامعات الحكومية أمديست، الدكتورة دينا محسن نائب مدير البرنامج الدكتور طارق زكي مدير المركز، وعدد من عمداء الكليات و أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدمج من مختلف الكليات.

وقال الدكتور حسان النعماني أن الاهتمام بالطلاب ذوي الاعاقة يعد من أولويات الدولة المصرية، وهذا يظهر جلياً في احتفالات قادرون باختلاف والتي تدل علي مدي حرص القيادة السياسية علي الاهتمام بهذه الفئة وايمانه بقدراتهم ومواهبهم، وسعيه الدائم لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، مؤكداً علي ان الجامعة تزخر بعدد من المواهب الطلابية من طلاب قادرون بإختلاف والمميزين والموهوبين في العديد من المجالات.

وفي كلمته رحب النعماني بضيوف الجامعة مثمناً التعاون المثمر مع هيئة الامديست بداية من توقيع البروتوكول وحتي هذا اليوم ليتحول الحلم الي حقيقه بإفتتاح المركز، مؤكداً علي أن تجهيز المركز تم خلال ٤ شهور ليكون من أكبر المراكز المتخصصة و رائداً علي مستوي جامعات الصعيد في مجال دمج وتمكين الطلاب ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم المحلية.

وقدم الدكتور عبد الناصر يس الشكر لجميع القائمين علي انشاء هذا المركز بدءاً، مؤكداً على حرص الجامعة على وضع رؤية ورسالة هادفة للمركز تقوم على أساس رعاية الطلاب ذوي الإعاقة والاستفادة من طاقاتهم ومواهبهم المميزة، وذلك في إطار توجه الدولة الأوسع بالإستثمار فى البشر، وباعتبارهم مكوناََ مهما للثروة البشرية في المجتمع.

وخلال كلمه مسجله ألقاها شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر تقدم بالشكر لكل من ساهم في انجاز هذا العمل الدؤوب من اجل مستقبل أفضل للطلاب، متمنياً إنشاء العديد من المراكز في كافة ربوع الدولة المصرية لخدمة الطلاب ذوي الاعاقة.

وأعربت الدكتورة دينا محسن عن سعادتها بإفتتاح هذا المركز بجامعة سوهاج هذا الصرح التعليمي العملاق بجنوب الصعبد، موضحه تم إختيار جامعة سوهاج لتكون ضمن الخمس عشر جامعة حكومية لتنفيذ مشروع مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة داخلها بالتعاون مع هيئة الإيميدست، مقدمه الشكر للدكتور حسان رئيس الجامعة علي دعمه اللامحدود من اجل إنشاء هذا المركز سريعاً ودون أي عقبات.

وأكد الدكتور طارق ذكي على أن افتتاح هذا المركز يأتي تعزيزاً لجهود الجامعة لدمجهم وتهيئة البيئة الجامعية على نحو يلبي كافة احتياجاتهم، وتيسير سبل الإتاحة لهم، و تعظيم الإستفادة مما تقدمه الجامعة من خدمات تعليمية و صحية و اجتماعية، الي جانب انخراطهم بمختلف الأنشطة الطلابية الموجودة داخل الجامعة، مضيفاً انه عقب الافتتاح أجري الدكتور حسان النعماني و كوينسي ديرمودي جولة تفقدية بالمركز التقوا خلالها بعدد من طلاب الدمج وأسرهم وتم التقاط الصور التذكارية معهم