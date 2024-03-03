الأحد 03 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

العراق ومالي يبحثان التعاون وتبادل المعلومات الأمنية

وزير الخارجية فؤاد
وزير الخارجية فؤاد حسين

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي المالي عبدالله ديوب، التعاون وتبادل المعلومات الأمنية.

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وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن اللقاء جاء على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، وتم استعراض خلاله تطورات المشهد السياسي والاقتصادي والأمني في مالي.. وأعربت مالي عن رغبتها في التعاون وتبادل المعلومات الأمنية مع المؤسسات العراقية المتخصصة، نظرا لخبرتها الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

 

ومن جهته، أكد فؤاد حسين سعي العراق لتعزيز علاقاته السياسية مع دول القارة الإفريقية، ولاسيما مالي، معربا عن استعداد العراق للتعاون في المجال الأمني والاستخباري مع مالي، واستعداد المؤسسات الأمنية العراقية لنقل خبراتها وتجربتها في مكافحة التنظيمات الإرهابية إلى الجهات والمؤسسات الأمنية المعنية في مالي. 

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