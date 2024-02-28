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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

العراق يعلن توقف الغاز الإيراني بالكامل عن غزة

وزارة الكهرباء العراقية
وزارة الكهرباء العراقية

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية وبشكل رسمي، مساء اليوم الأربعاء، عن توقف الغاز الإيراني المورد "بشكل كامل"، ما أدى إلى تحديد أحمال الوحدات التوليدية للمنظومة وفقدان ما يقارب (4000  ميجاوات).

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وكان مصدر في وزارة الكهرباء العراقية أفاد ، يوم الأربعاء، بتراجع تجهيز الطاقة الكهربائية في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات بسبب توقف "الغاز الايراني".

ونقلت وكالة شفق نيوز عن المصدر ، إن ضغط الغاز المورد من إيران إلى العراق، توقف لأسباب فنية"، مبيناً ان "انخفاض ضغط الغاز تسبب في إطفاء عدد من وحدات توليد الطاقة في المنطقة الوسطى وتراجع تجهيز ساعات الطاقة الكهربائية".

وبين المصدر أن تراجع تجهيز الطاقة شمل بغداد وعدد من المحافظات وانخفاض معدل تجهيز الكهرباء إلى قرابة 16 ألف ميجاوات".

وأمس الثلاثاء، أفاد مصدر في مديرية كهرباء ديالى، بخروج الخطوط المستوردة من إيران عن الخدمة وتراجع ساعات التجهيز في المحافظة.

وأشار إلي أن خطوط الكهرباء الايرانية ميرساد وسربيل زهاب المجهزة لمعظم مناطق محافظة ديالى بالتيار الكهربائي توقفت عن العمل وخرجت عن الخدمة من المصدر بلا معرفة الأسباب".

 

 

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