نصائح مهمة لضبط السكر في الدم

قد يرتفع مستوى السكر في الدم، بسبب بعض المشكلات الصحية أو العادات الخاطئة التي نتبعها في نمط الحياة اليومية، لذا يوصي الأطباء بعدة طرق طبيعية تخفض نسبة السكر في الدم لتعود إلى معدلاتها الطبيعية.

نصائح بسيطة تساعد على ضبط السكر في الدم:

الحد من تناول الكربوهيدرات وليس الإستغناء عنها.

تناول أطعمة صحية مثل الأطعمة الكاملة قليلة السكريات المكررة والكربوهيدرات.

تناول خل التفاح، خاصًة بعد تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات، فهو يعزز تفاعل خلايا الجسم مع الأنسولين.

ممارسة الرياضة بانتظام لأنها تحسن حساسية الأنسولين، مثل المشي بسرعة أو ركوب الدراجات أو السبحة.

علاج الإجهاد والتوتر، لإنه قد يحفز الاستجابات الهرمونية التي تزيد من إنتاج الجلوكوز، وترفع سكر الدم.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف لأنها بطيئة الهضم، ما يعني عدم سريان السكر سريعًا في مجرى الدم، وبالتالي الحفاظ على ضبط السكر في الدم.