أطفال أهل مصر للمحافظات الحدودية في زيارة لبانوراما أكتوبر

زار 200 طفل من المحافظات الحدودية بانوراما أكتوبر، اليوم الأحد، ضمن الأسبوع 30 لمشروع "أهل مصر"، المقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني تحت شعار "يهمنا الإنسان"، حتى 9 مارس الحالي.

خلال الجولة تعرف الأطفال على تاريخ إنشاء البانوراما الذي يرجع إلى عام ١٩٨٣م، تخليدًا لانتصار أكتوبر المجيد وتوثيقًا لبطولات الشعب المصري. من خلال عرض متحفي تفاعلي مميز باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة، حيث تفقد الأطفال ثلاث قاعات الأولى بها عرض فيلم تسجيلي يوثق الأحداث التي تعرضت لها مصر قبل حرب أكتوبر مثل نكسة 1967 وتنحي الرئيس جمال عبد الناصر ورفض الشعب لذلك القرار، وحرب الاستنزاف واستشهاد الفريق عبد المنعم رياض.

كما تفقد الأطفال قاعة البانوراما وهي عبارة عن منصة دائرية وتحركت بهم المنصة ليشاهدوا صورا زيتية جدارية ثلاثية الأبعاد تمثل حرب أكتوبر المجيدة، مع قاعة عرض أخرى لأفلام تعرض مشاهد حقيقية من حربي 1967 و1973، ثم انتهاء الحروب وإعادة إعمار سيناء.

يقام الأسبوع ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وينفذ بإشراف لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي والمشرف التنفيذي، ويشارك به أطفال من محافظات أسوان والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر مع أطفال من حي الأسمرات بالقاهرة، وانطلقت فعالياته صباح أمس السبت بزيارة لمتحف محمود مختار.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف للدمج الثقافي وتشكيل الوعي وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.