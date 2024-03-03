رمضان 2024.. أحمد فهيم أمام نيللي كريم للمرة الثانية في "فراولة"

على قدم وساق، يواصل الفنان أحمد فهيم تصوير مشاهده فى مسلسل فراولة، الذى يخوض به سباق دراما رمضان 2024، وهو العمل التى تقوم ببطولته الفنانة نيللى كريم.

ويعد بذلك العمل التعاون الثانى لهما معاً على التوالى بعدما شاركها خلال أحداث مسلسل عملة نادرة العام الماضى.

قصة المسلسل

وتدور أحداثه في رحلة صعود لسيدة من الصفر إلى سيدة مجتمع.

أبطال فراولة

مسلسل "فراولة" مكون من 15 حلقة، وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تقى حسام، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد على الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

شخصية نيللي كريم

تجسد خلاله شخصية ابنة حارس عقار وقارئة جيدة للفنجان ضمن أحداث المسلسل الذى يتواصل تصويره للعرض في شهر رمضان 2024.

وكان شارك أحمد فهيم مؤخرًا فى مسلسل “حدوتة منسية” بمشاركة الفنانة القديرة سوسن بدر، من إخراج محمد محى الدين .

قصة المسلسل

يدور المسلسل حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث.

أبطال المسلسل

"حدوتة منسية" يعرض من السبت إلى الأربعاء في تمام الثامنة مساء، ومن بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبد الله، مصطفى منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.