أطفال غزة الرضع يتساقطون من الجوع وقلة الإمكانيات الطبية (فيديو)

توفي 15 من الأطفال الفلسطينيين في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، خلال الأيام الماضية، بسبب المجاعة وسوء التغذية والجفاف.

وقال مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية، إن أكثر من نصف الأطفال الذين يتلقون الرعاية لا يوجد لديهم ما يكفي من الطعام.

فيما أوضح الدكتور عماد دردونة، طبيب أطفال: "من 50 إلى 60% من الحالات مش بنلحقهم أو نتعامل معاهم بالشكل المناسب، لأننا لا يوجد لدينا أشياء نقدمها لهم"، متابعًا: "لا يوجد غذاء مناسب، وأكثر شيء نستطيع تقديمه لهم المحلول السكري أو الملحي".

6 أطفال في حالة خطرة

ومن جهتها حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، من أن استمرار الحصار الصهيوني، قد يتسبب في خطر كبير عى 6 أطفال في العناية المركزة.

وأكدت أنهم يعانون من سوء التغذية والإسهال، بسبب توقف المولد الكهربائئب والأكسجين، وضعف الإمكانيات الطبية.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أن سوء التغذية كان الأسوأ في شمال غزة، إذ وجد أن طلفلًا واحدًا من كل 6 أطفال دون سن الثانية ياني سوء التغذية الحاد، و30% يعانون من الهزال الشديد.