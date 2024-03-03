وزير التجارة التركي: نواصل جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية مع السعودية

قال وزير التجارة التركي عمر بولات، اليوم الأحد، إن بلاده تواصل جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية وزيادة الاستثمارات المتبادلة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الأناضول التركية.

وقال بولات عبر منشور على منصة إكس (تويتر سابقا)، إنه التقى وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، في إطار زيارته إلى المملكة، وناقش معه فرص الاستثمار وإمكانات التعاون بين البلدين، إلى جانب مناقشة الأهداف المشتركة.

وأوضح أن الجانبين التركي والسعودي بحثا خلال اللقاء فرص الاستثمار والتعاون في العديد من المجالات مثل المقاولات والسياحة والصناعة التحويلية والغذاء والتنمية المستدامة، مردفا: سنواصل جهودنا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا والمملكة العربية السعودية وزيادة الاستثمارات المتبادلة.

ويجري وزير التجارة التركي، زيارة إلى السعودية لمدة يومين، يعقد خلالها لقاءات ثنائية مع المسؤولين السعوديين، ويشارك في افتتاح النسخة 27 من معرض المنتجات التركية، بحسب ما ورد في بيان لوزارة التجارة التركية.