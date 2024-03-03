نادي فالنسيا يكشف تفاصيل إصابة مختار دياكابي

كشف نادي فالنسيا تفاصيل إصابة لاعبه مختار دياكابي القوية التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام ريال مدريد ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكانت المباراة أنتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلاهما ضمن الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

أكد فالنسيا في بيانه الرسمي أن لاعبه الغيني تعرض الغيني لخلع في الركبة، دون توضيح مدة الغياب، وأن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.

دياكابي تعرض لإصابة فظيعة خلال مجريات مباراة ريال مدريد وفالنسيا بعد وقوع تشواميني نجم ريال مدريد على ركبته وتوقفت المباراة حتى خرج ليتم علاجه وسط ذهول لاعبي الفريقين من قوة الإصابة.

كما أن المباراة شهدت جدلا تحكيميا بعدما أنهى الحكم المباراة عند تسجيل رأسية بيلينجهام التي سكنت الكرة في الشباك، ما جعل اللاعبين يعترضون من جانب لاعبي ريال مدريد.