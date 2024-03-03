"أنهى المباراة أثناء الهجمة".. خطأ كارثي من الحكم يحرم ريال مدريد الفوز على فالنسيا

شهدت مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني حالة تحكيمية مثيرة للجدل بعدما أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة أثناء هجمة للفريق الملكي في الثواني الأخيرة وقبل ثانيتين من تسجيل الأبيض هدف الفوز.

وكانت الكرة في أقدام لاعبي الفريق الملكي بالثواني الأخيرة وهجمة خطيرة من الجبهة اليمنى، نجح الفريق الملكي في تسجيل الهدف الثالث والفوز في المباراة، إلا ان الحكم أطلق صافرة نهاية اللقاء قبل دخول الشبكة المرمى بثانيتين فقط.

ريال مدريد يتعادل مع فالنسيا في الدوري الإسباني

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بهدفين لكل فريق في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب ميستايا، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل هوجو دورو هدف تقدم فالنسيا في المباراة بالدقيقة 27، ثم وقع اللاعب رومان ياريمتشيوك على الهدف الثاني للخفافيش في الدقيقة 30 من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 45 سجل فينيسيوس جونيور هدف تقليص الفارق لفريق ريال مدريد لينتهي الشوط الأول بهدفين لهدف لفريق فالنسيا.

وفي الدقيقة 76 من عمر المباراة عاد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور للتسجيل ووضع الهدف الثاني للريال والشخصي الثاني له في المباراة، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2.

بهذه النتيجة رفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة يعزز بها صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما ارتفع رصيد فريق فالنسيا إلى 37 نقطة يحتل بها المركز الثامن في الليجا.