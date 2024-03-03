اجتماع وكيل شباب القليوبية مع عدد من الكيانات الشبابية

أجتمع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية مع عدد من منسقي الكيانات الشبابية بالمحافظة لبحث خطط نشاط الكيانات وتفعيل التواصل بينها المديرية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

اشاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بالدور الكبير الذي تقدمه الكيانات الشبابية لتنمية قدرات الشباب من خلال رؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة من الشباب وللشباب مشيرا إلى نجاح الملتقى الأول للكيانات الشبابية بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال خاصية الفيديو كونفرانس والذي يعكس دعم الوزاره للكيانات ونشاطها .

أكد الصبروط على ضرورة التشبيك والتعاون بين الكيانات وبعضها وبين الكيانات والمديرية لتنفيذ الخطط المركزية وفقا لأهداف الوزارة وخطة الكيانات ، كما تطرق إلى خطط مديرية الشباب والرياضة والتي تقدم أنشطة متنوعة رياضيا وثقافيا وفنيا ودينيا خلال شهر رمضان المعظم والاجازة الصيفية .

استمع الصبروط في نهاية الاجتماع لعدد من المقترحات التي قدمها أعضاء الكيانات الشبابية لتنفيذ عدد من الأنشطة بمراكز الشباب والاندية بالمحافظة والتي تهدف إلى خدمة عدد كبير من النشء والشباب على مستوى المحافظة .