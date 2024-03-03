محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لخطط محو الأمية وتعليم الكبار

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، خالد عبدالحميد مدير عام فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة، لمناقشة الموقف التنفيذي لخطة الفرع والوقوف على نسب تنفيذ برامج الخطة خلال العام 2023/2024 وبحث ومناقشة سبل دفع العمل ببرامج محو الأمية وتعليم الكبار وتذليل أى عقبات تعترض سير العمل وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن تكثيف وتضافر كافة أجهزة الدولة من أجل محو الامية التي تعد أحد أهم القضايا القومية ومن أولويات الحكومة لبناء الجمهورية الجديدة وفقًا لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

حيث تم خلال اللقاء مناقشة سبل دفع العمل وتذليل أى عقبات تعترض سير عمل برامج محو الأمية واستعرض نتائج الخطة السنوية لفرع هيئة تعليم الكبار والموقف التنفيذي لخطط الجهات الشريكة والتعرف على نسب التنفيذ الخاصة بكل جهة من الجهات المشاركة للوصول للنتائج المستهدفة.

وأعلن محافظ أسيوط دعمه الكامل للجهود المبذولة من كافة الجهات للسير قدمًا في تنفيذ خطة محو الأمية وتعليم الكبار خاصة وأن قضية محو الأمية تعد أحد أهم الملفات التي تعمل عليها المحافظة وتوليها اهتمامًا بالغًا وفقًا لخطة الدولة لمحو الأمية وبناء الجمهورية الجديدة واهتمام القيادة السياسية مناشدًا كافة الجهات التنفيذية والشريكة بتكثيف الجهود لإيجاد وسائل وآليات غير نمطية لجذب الدارسين وتحفيزهم بالإضافة إلى السعى الدؤوب لفتح فصول جديدة وتحقيق إنجاز في هذا الملف الهام مطالبًا بأن لا يقتصر الدور على محو أمية المواطنين فقط وإنما يستمر في مواصلة تعليمهم وتحفيزهم على الاستمرار في التعليم للقضاء على الأمية بحلول 2030.

من جانبه وجه مدير عام فرع هيئة محو الامية وتعليم الكبار بأسيوط، الشكر للمحافظ على الدعم المقدم للهيئة في سبيل تحقيق الهدف المنشود مستعرضًا معدلات محو الأمية على مستوى كل مركز إداري بالمحافظة والجهات المشاركة في جهود محو الأمية وما حققته كل جهة من إنجاز خلال خطة عام 2023/2024م.

مشيرًا إلى جهود الجهات الشريكة التي حققت نسب مرتفعة من المستهدف هي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي وجامعة الأزهر ومشيخة الأزهر والكنائس والتعاقد الحر والمعلمين المعينين بالهيئة مؤكدًا على استمرار التعاون مع كافة الاجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى بالمحافظة من أجل تنفيذ خطة الفرع والوصول إلى محافظة خالية من الأمية.